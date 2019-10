Nijmeegse Joyce start crowdfundingsactie voor een nieuwe auto: ‘Ik ben ervan afhankelijk’

Iedereen die binnenkomt in het huis van Joyce Houtzagers kijkt als eerste in de bruine ogen van Saéh. De 2-jarige kleinzoon van de 59-jarige Nijmeegse weet al precies hoe hij met de drukknop in de gang de elektrische voordeur moet laten openzwaaien. Daarna gaat de kleine portier het bezoek voor naar de woonkamer, waar oma zit.

In een rolstoel, want oma heeft jeugdreuma. Een auto-immuunziekte waarbij chronische gewrichtsontstekingen optreden. ,,Toen ik zelf 2 jaar oud was kreeg ik de ziekte en vanaf mijn 16de zit ik in een rolstoel", zegt Houtzagers. ,,Ik heb altijd zoveel mogelijk een normaal leven geleid en twee kinderen grootgebracht.

En nu is er een kleinzoon. Ik kan Saéh niet oppakken, verder kan ik prima oppassen. Hij past zich aan mij aan. Hij is het enige kind dat op tafel mag klimmen. Dat is namelijk precies de goede hoogte voor mij."

Druk sociaal leven

Houtzagers is moeder, oma, oppas maar ook kunstenares en medewerker van de Luisterlijn. Ze heeft een druk sociaal leven, waarbij haar handicap haar zelden in de weg staat. Tót onlangs haar auto het na 23 jaar begaf. Ze komt niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de instanties. Een nieuwe, aangepaste auto is hartstikke duur. Zelf autorijden kan Houtzagers niet, maar haar busje was zo aangepast dat zij er met rolstoel in kon.

,,Naar een nieuwe auto kijk ik niet eens, die kost zo 60.000 euro. Ik leef van een uitkering. Ik heb nu een tweedehands bus op het oog, maar met de juiste aanpassingen komt die ook nog op 15.000 euro. Veertien jaar oud. Zó duur is het allemaal."

Quote Alleen reizen met de bus of trein is niet te doen

Afhankelijk van auto

Met crowdfunding probeert ze het bedrag toch bijeen te krijgen. Er is nu ruim 3000 euro binnen. ,,Zonder auto wordt mijn leefwereld erg klein. 'Dan ga je met het openbaar vervoer', zeggen mensen. Dat heb ik lang gedaan maar ik ben inmiddels aan één oog blind en met het andere zie ik 16 procent. Dan is alleen reizen met bus of trein niet te doen. Ik ben afhankelijk van de auto. Heel frustrerend."

Ook het feit dat er geen bijdrage vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) mogelijk is frustreert de Nijmeegse. ,,De wmo is de afgelopen jaren uitgekleed en de vervoersvoorziening is eruit gegooid. Die krijg je nu alleen als je aan de beademing ligt, wat bij mij gelukkig niet het geval is. Vanuit het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, BvZ.) wordt er alleen vergoed als je betaald werk hebt. Daar val ik ook niet onder."

Creatief

Houtzagers' mogelijkheden zijn uitgeput. ,,Ik hoor steeds maar weer vanuit de politiek dat mensen in de samenleving moeten participeren. Ik wil niets liever. Maar ik ben creatief en probeer nu op alle mogelijke manieren het geld bij elkaar te krijgen."

Tot die tijd rijdt ze met Saéh dicht bij huis in Nijmegen-Oost. ,,In de buurt ken ik alles op mijn duimpje. Saéh gaat dan op de voetsteun van mijn rolstoel staan en zo gaan we hier overal naartoe. Maar het kan toch niet zo zijn dat ik straks niet meer verder weg ergens naartoe kan, omdat ik er zonder auto niet kan komen? Ik heb me ondanks alle beperkingen altijd kunnen verplaatsen en dat wil ik graag blijven doen.”

Joyce helpen kan via deze link.

Volledig scherm Joyce Houtzagers met kleinzoon Saéh. © Gerard Verschooten