Nijmeegse jurist verdacht van aanranden studente

Buurman schiet gillende studentes in brandend pand te hulp met ladder: ‘Het was door het oog van de naald’

3 februari NIJMEGEN - De brand die dinsdagavond woedde in een studentenpand aan de Lange Hezelstraat in Nijmegen had veel erger kunnen aflopen. Dat zeggen ooggetuigen. Een overbuurman wist met een ladder twee studentes in veiligheid te brengen.