Nijmeegse kermis mag doorgaan van Bruls, maar niet in het centrum

Bierfesti­val op 1,5 meter: ‘Ik mis de charme, maar proef de ouderwetse smaak van vrijheid’

29 augustus NIJMEGEN - De festivalzomer is in het water gevallen. Corona heeft door bijna ieder feestje een streep gezet. Bierfestival Mout is dit weekend een van de eerste Nijmeegse events die wél doorgaat. Maar hoe leuk is bier drinken op afstand? En kan het veilig? Verslaggever Tim Giesbers (23) neemt de proef op de som.