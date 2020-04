Nijmeegse kickboksscheidsrechter Joop Ubeda opgenomen in ziekenhuis

,,Onze vader ligt inderdaad in het ziekenhuis, ze zijn hem aan het onderzoeken. Verder weten mijn zus en ik niets”, reageert zoon en kickbokslegende Perry Ubeda op geruchten over een hersenbloeding. ,,Althans, niet zoveel als anderen schijnbaar”, verwijzend naar die geruchten.



Joop Ubeda werd in 1948 geboren in de Nijmeegse volkswijk Wolfskuil en is daar altijd blijven wonen. Hij behoorde tot aan zijn scheidsrechterspensioen eind vorig jaar tot de beste kickboksscheidsrechters ter wereld en had in de afgelopen dertig jaar de leiding over partijen van alle grote vechters: Badr Hari, Peter Aerts, Semmy Schilt, Remy Bonjasky, Ismael Londt en vele buitenlandse vechters.