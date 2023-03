Nijmeegse krakers verlaten pand Karrengas verplicht na een maand: ‘Voelde écht als ons thuis’

updateDe krakers van kraakcollectief Jantien hebben het gekraakte pand aan de Karrengas in Nijmegen verlaten. Maandagochtend waren alle krakers vertrokken Een achtergelaten spandoek voor het raam, met de tekst ‘Home is where de leegstand is’, is de enige stille getuige van de kraakactie die ongeveer een maand heeft geduurd.

Afgelopen vrijdag besloot de rechter-commissaris dat de krakers uiterlijk maandag om 10.00 uur het pand moesten verlaten. Aan dat bevel hebben ze gehoor gegeven. Daarmee werd ingrijpen door de politie voorkomen. In tegenstelling tot de twee eerdere kraakacties van het collectief werd de kraak in de Karrengas niet direct door de politie beëindigd.

„We hebben gewoon opgeruimd en zijn netjes vertrokken”, vertelt een lid van het kraakcollectief dat anoniem wil blijven. „Een paar dingen konden we niet meenemen, want we hadden te weinig tijd. Maar zowat alles is weg. De banken, wasmachine, koelkast: alles hebben we opgeslagen, zodat we het bij onze volgende actie weer kunnen gebruiken.”

Nieuwe acties op komst

Want een nieuwe actie komt er zeker, aldus de kraker. „We gaan door. Zo snel mogelijk. Er is genoeg leegstand in Nijmegen, dus we hebben genoeg panden op het oog. Ergens is er vast een plek is waar we voorgoed mogen blijven.”

Quote Dit gebouw voelde écht als ons thuis. Nu zijn we weer dakloos Kraker

Maar die plannen zijn voor de toekomst. Onder de krakers heerst nu vooral een gevoel van teleurstelling. „Het is heel verdrietig. Dit gebouw voelde écht als ons thuis. Nu zijn we weer dakloos. Een paar mensen slapen weer bij hun ouders, anderen bij vrienden. Maar een eigen plek zijn we kwijt.”

Het voormalige pand van Van Woerkom aan de Karrengas in de Nijmeegse binnenstad werd op 12 februari gekraakt. Het pand is eigendom van vastgoedmagnaat Ton Hendriks en zijn zoon Rob Hendriks. Rob wilde niet op vragen over de kraakactie ingaan.

Het was de derde keer dat kraakcollectief Jantien een pand in Nijmegen in gebruik nam. Eerdere keren werd hun actie na korte tijd door de politie beëindigd. Toen ging het om voormalig café Extase en om een pand aan de Molenstraat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.