Nijmeegse krakers voor de rechter: moeten ze pand van Ton Hendriks na een maand tóch verlaten?

Krakers bezetten weer leegstaand pand in Nijmeegse binnenstad, politie nog niet in actie

NIJMEGEN - Leden van het Nijmeegse krakerscollectief Jantien bezetten voor de derde keer in korte tijd een pand in de binnenstad. De groep wil voorlopig blijven wonen in het leegstaande gebouw aan de Karrengas. De door de krakers zelf ingelichte politie heeft de kraakactie zondag vooralsnog niet beëindigd.