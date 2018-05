Nijmeegse kunstenaar Toon Heijmans overleden

Ook is Heijmans de maker van het beeld in de Burchtstraat dat herinnert aan het carnavalsicoon Groadus fan Nimwegen (Theo Eikmans, 1921-2000) en zijn klassieker Al mot ik krupe. Heijmans laat er een stoet carnavalisten zien met de klok van de Sint Stevenstoren op elf over elf. Op de sokkel staat de bekende strofe 'Al mot ik krupe, op blote voeten gaon, ik wil nog een keer Sint Steven heuren slaon'. Het beeld werd onthuld in 2006 als cadeau van de Nijmeegse prinsen bij het 2000-jarig bestaan van de stad.

In februari van dit jaar gaf de kunstenaar nog een interview aan De Gelderlander, in aanloop naar de onthulling van het MH17-monument in Eindhoven. ,,In mijn eerste ontwerp voor het monument was ik nog heel boos'', vertelde hij toen. ,,Mijn gevoel was: hier zijn driehonderd mensen in een minuut geëxecuteerd. Ik wilde meteen de schuldige aanwijzen en tekende een Buk-raket met het logo van de vliegmaatschappij. Maar een klankbordgroep met nabestaanden wees het ontwerp af. Ik ging daarna juist op zoek naar een beeld met een andere uitstraling, die juist de verbinding benadrukt en troost uitstraalt. Je kunt door het beeld heen kijken, het is transparant. Dat herinnert aan de leegte die de slachtoffers hebben achtergelaten. De titel is 'De verbinding' geworden.''