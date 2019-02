Nijmeegse Liam (17) spijbelt om voor de eerste keer te protesteren: ‘CO2, weg ermee!’

NXP: ‘Klanten trappen op de rem’

15:27 NIJMEGEN - Klanten van chipfabrikant NXP, wereldmarktleider met chips voor de auto-industrie die vooral in de Nijmeegse NXP-fabriek worden geproduceerd, trappen op de rem. Ze bestellen minder. De verwachte omzet voor komend kwartaal zal daardoor 13 procent lager uitvallen en uitkomen op omgerekend 250 miljoen dollar. Ondanks de verwachte dip neemt NXP geen maatregelen om te bezuinigen. ,,We zijn niet geschrokken of bezorgd. De chipfabriek in Nijmegen is mooi gevuld.”