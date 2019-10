Nijmeegse Lingo-tweeling strandt na acht keer meedoen: ‘Geweldige tijd gehad’

Desondanks mogen de zussen trots op zichzelf zijn. De afgelopen dagen waren de twee dé taaltoppers van de Nederlandse televisie. Niet eerder kwam er een koppel acht keer terug naar Lingo, dat sinds dit najaar onder leiding van Jan Versteegh een comeback beleeft op televisie.



De zussen versloegen dus iedereen. Tot nu. Ze legden het vanavond af tegen deelnemers Nadia en Sylvia, die het wel tot de finale schopten. Zij wisten woorden te raden als charme en bagage en versloegen de tweeling met ruim honderd punten verschil. Zij zijn daardoor woensdag opnieuw te zien in het programma.



De tweeling was sinds vrijdag 27 september elke werkdag te zien. Ze kijken terug op een mooie tijd. Al was het terugkijken van de eerste afleveringen ‘best gek’, zegt Eefje. ,,Je zag eerst echt de zenuwen bij ons. En bij het kijken viel het me op dat ik zo'n Brabants accent heb (de zussen zijn opgegroeid in Heesch, MS.). Dat accent is in het echt vast minder en lijkt op tv natuurlijk veel erger, dacht ik nog. Maar toen ik op het werk aankwam en daar iets over zei, was de rest dat niet met me eens.”