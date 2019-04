Nijmeegse ‘loverboy’ weer opgepakt, rechter-commissaris stuurt hem naar Pieter Baan Centrum

Column ’t Plein: Vrijheid

12:33 Journalist Charles Groenhuijsen zette deze week op de Radboud Universiteit in zijn Vrijheidscollege alle somberheid opzij. Het werd een blije avond. Groenhuijsen snapt niet waarom vele media hun focus zo vaak leggen op slecht nieuws, akelige zaken. Want het gaat best goed met de wereld.