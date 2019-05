Nijmeegse makelaar gaat koopwoningen slijten met veilingssite

NIJMEGEN - Makelaarskantoor Kolmeijer Nijmegen is een veilingsite voor koopwoningen begonnen. Potentiële kopers kunnen daar tegen elkaar opbieden. Het systeem moet een alternatief vormen voor het veel gebruikte ‘kopen op inschrijving’ waarbij meerdere belangstellenden in een geheime bieding in één keer hun hoogste bod moeten neerleggen.

In de huidige overspannen woningmarkt kan kopen op inschrijving als effect hebben dat kopers veel te ver boven de vraagprijs gaan bieden omdat ze een bepaalde woning per se willen hebben, zonder te weten wat ‘de concurrentie’ bereid is te betalen.

Ook gebeurt het dat achteraf blijkt dat mensen bereid waren veel méér te bieden dan de uiteindelijke verkoopprijs; als ze op de hoogte waren geweest van de andere biedingen, hadden ze een hoger bod neergelegd. Met een veiling zouden koopwoningen voor een eerlijker prijs weggaan; daarmee zou de woningmarkt toegankelijker worden voor een bredere doelgroep, claimt de makelaar.

Behoefte

Of het systeem prijsopdrijvend gaat werken, durft makelaar Patrick van Haandel van Kolmeijer Nijmegen niet te voorspellen. ,,Ik denk dat het zowel voor koper als verkoper aantrekkelijk kan zijn”, zegt hij. ,,Zeker met de huidige woningmarkt merken we dat er sterk behoefte is aan deze manier van huizen verkopen.”

Kolmeijer zegt de eerste in deze regio te zijn die het veilingsysteem inzet. ,,In het westen en in Groningen wordt er mee geëxperimenteerd, makelaarsvereniging NVM is het al twee jaar aan het onderzoeken. Daar wilden we niet langer op wachten; er is nú behoefte aan.”

Wettelijk mag het

Wettelijk gezien is het toegestaan om huizenkopers tegen elkaar op te laten bieden. ,,Je moet je wel aan bepaalde spelregels houden. Onderhands de ene partij influisteren wat de andere partij geboden heeft, en zo de woning aan een bepaald iemand gunnen, mag niet. Maar zo’n veiling in alle openheid en eerlijkheid mag wel”, legt Van Haandel uit.

Om de betrouwbaarheid van het systeem te garanderen, en te voorkomen dat de prijs wordt opgedreven door niet-serieuze bieders, kunnen mensen pas bieden nadat ze de woning hebben bezichtigd en zich hebben gelegitimeerd.

Eerste woning is geveild

Afgelopen periode heeft Kolmeijer de methode uitvoerig getest. De eerste woning is inmiddels via de veilingsite verkocht. Het gaat om een woning aan de Heselaan in Nijmegen. De veiling pakte gunstig uit voor de verkopers: de vraagprijs was 235.000 euro, de uiteindelijke verkoopprijs 276.500 euro.

Overigens acht de Nijmeegse makelaar niet álle koopwoningen geschikt voor een veiling. Dat wordt, in overleg met de verkopers, per keer bekeken. Met drie verkopers is Kolmeijer momenteel in gesprek om hun woning via een veiling te verkopen.