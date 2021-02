Nijmeegse marxist Olaf Kemerink leidt SP-jongeren weer, ondanks zijn royement

Politieke rel

Het werd een politieke rel , want de SP-jongeren dragen marxist Kemerink en zijn gedachtegoed op handen. Een paar weken na zijn royement werd Kemerink door een grote meerderheid van leden van de jongerenafdeling verkozen tot voorzitter van ROOD. De SP trok daarop de financiële steun aan ROOD in en stelde een onderzoekscommissie in die onderzoekt doet naar de opstandige jongerentak. Op 1 januari moest Kemerink zijn functie als voorzitter van ROOD neerleggen. De statuten van de jongerenbeweging schrijven voor dat een voorzitter tevens SP-lid is en dat was Kemerink niet meer, maar hij bleef actief. ,,Er kwam een interim-bestuur, omdat ik was teruggetrokken’’, zegt Kemerink. ,,Robin de Rooij en ik zijn in die periode verder gegaan als adviseur van het bestuur.”

Terug naar de SP

Kemerink schreef in de afgelopen weken onder meer mee aan ‘Terugkeer naar een vruchtbare samenwerking’, een rapport waarin de jongeren beschrijven hoe ze verder willen met de SP. Want los van de moederpartij staan, is volgens Kemerink niet de opzet.



,,Onze expliciete wens is dat we erkend worden. We willen meer autonomie. We willen over ons eigen geld beslissen en afwijkende standpunten in kunnen nemen.”