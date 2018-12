Nijmeegse Merleyn genomineerd voor beste poppodium

NIJMEGEN - Het kleine Nijmeegse poppodium Merleyn is genomineerd voor beste podium bij de IJzeren Podiumdieren. Andere gegadigden zijn De Pul in Uden, Hedon in Zwolle en Rotown in Rotterdam.

In deze categorie is Merleyn met zijn 200 plaatsen een kleintje. Maar het gaat om de inhoud. Er zijn jaarlijks 160 concerten waar 25.000 bezoekers op af komen. Dat wil zeggen dat de zaal gemiddeld voor 75 procent is gevuld. Een mooie score voor zo'n kleine zaal. Dat is de reden dat de jury Merleyn heeft opgenomen in de voorselectie.

Er spelen opkomende bands en bijzondere acts uit binnen- en buitenland. Zo stonden Kensington, Selah Sue, Blaudzun en De Staat er toen ze nog aan de weg aan het timmeren waren. Daarnaast biedt het podium een vernieuwende dance-programmering.

Laagdrempelig

Merleyn, dat in de voormalige HBO-soos aan de Hertogstraat zit, valt sinds 2008 onder grote broer Doornroosje. Het is de zaal waar Doornroosje nieuwe acts presenteert. ,,Het is laagdrempelig en je kunt er voor niet al te veel geld goede muziek horen’’, zegt programmeur Jonatan Brand. ,,En de plek waar beginnende Nijmeegse bands kunnen spelen.’’

De IJzeren Podiumdieren worden toegekend door de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals en in de jury zitten vakgenoten. Sinds 1997 reikt de VNPF prijzen uit in de categorieën beste directeur, beste podium, beste programmeur, beste festival en beste marketeer.

Meerdere malen in de prijzen gevallen

Toine Tax, directeur van Doornroosje, is drie keer uitgeroepen tot beste directeur. Doornroosje heeft meerdere malen de prijs voor beste podium gewonnen, de laatste keer in 2015. Verder is Robert Meijerink van Doornroosje in 2016 uitgeroepen tot beste programmeur en Joris Holter van Doornroosje was in 2014 de beste marketeer.

Down The Rabbit Hole is dit jaar genomineerd voor Beste Festival. In 2015 was het festival bij de Groene Heuvels in Ewijk al winnaar van deze categorie.