Nijmeegse Michiel maakt en test spellen: 'Rijk word je er niet van'

indebuurt.nlVeel Nijmegenaren spelen graag gezelschapsspelletjes met vrienden of familie. Voor sommigen gaat die hobby een stapje verder. Michiel de Wit (41) geeft zelf spellen uit via zijn uitgeverij en organiseert speltestavonden voor andere Nijmegenaren. Er gaat een grote wereld schuil achter gezelschapsspellen!

“Spellen bedenken is voor velen een hobby, echt rijk word je er niet van”, vertelt Michiel lachend. “Dat is juist de charme. Iedereen doet het vanuit een passie en er hangt altijd een gemoedelijke sfeer tussen spelmakers. Zelfs op spellenbeurzen, waar er toch een soort van concurrentie is.”

Speltestavond in Nijmegen

Net als schoenmakers en bakkers hebben ook spellenmakers hun eigen gilde. In Nederland startte het spellenmaakgilde in Groningen. Al gauw volgden er meer steden. Michiel is bekend in het spelmakerscircuit en vond het hoog tijd voor een Nijmeegse variant: een collectief aan spelbedenkers die elkaar inspireren en helpen.

Op dinsdagavond 11 oktober vond de eerste Nijmeegse speltestavond plaats in Plan_A, in Nijmegen-West. “We testten op een informele manier elkaars zelfbedachte spellen. Als je een spel bedenkt, is de kans op kokervisie groot. Je vindt je eigen denkwijze logisch, maar dat betekent niet dat anderen het spel begrijpen. Het is helpt enorm als anderen er een objectieve blik op werpen”, legt Michiel uit.

De eerste speltestavond in Nijmegen bij Plan_A.

Logica achter spellen

Iedereen is welkom op de speltestavond, ook als je zelf geen spellen bedenkt of meeneemt. “Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om na te denken over de logica achter spellen. Het heeft iets psychologisch. Opvallend genoeg hebben de meeste spellentesters een analytische baan als bijvoorbeeld IT’er”, vertelt Michiel.

Eigen spellenuitgeverij

Michiel werkt zelf ook in de IT en oefent zijn spellenhobby uit naast zijn fulltimebaan. Met Michiels eigen spellenuitgeverij ‘Gam’inBIZ’ brengt hij zijn eigen spellen en vertalingen van spellen waar hij enthousiast over is uit.

“Ik maak sinds mijn jeugd al zelf spellen op het karton dat mijn vader meenam van zijn werk bij een uitgeverij. Zo’n grote liefhebber van het spelen van spelletjes ben ik niet eens. Ik vind het gewoon geweldig om spellen te bedenken!”, vertelt Michiel.

Spelliefhebbers komen samen om spellen te testen.

Gedeelde passie

Michiel organiseert iedere tweede dinsdag van de maand een speltestavond in Plan_A. “Iedereen is welkom om een keertje langs te komen en mee te spelen. De sfeer is erg gemoedelijk, ook al kent niet iedereen elkaar. Doordat je een passie deelt, voel je gelijk een klik”, vertelt Michiel enthousiast.

Op deze website vind je meer informatie over het Nijmeegse spellenmaakgilde en zie je wanneer de volgende speltestavond is.

