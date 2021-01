Nijmeegse moeder mag haar zoons in de bijstand niet helpen met wat zakgeld: ‘Ik heb de moed niet meer om de strijd aan te gaan’

Vrees voor meer geweld tijdens avondklok: ‘Maak Veilig Thuis beter bereikbaar’

23 januari NIJMEGEN - Zorg dat het meldpunt Veilig Thuis in de periode dat er een avondklok geldt, ook 's avonds en in het weekend via chat bereikbaar is. Met dat voorstel aan het college van B en W wil de Nijmeegse D66-fractie het aantal gevallen van huiselijk geweld terugdringen.