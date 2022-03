Nijmeegse moeder vrijgesproken van ontduiken leerplicht van haar 15-jarige zoon

Wisseling van de wacht bij de Sunset March: ‘Elke dag een stille tocht, dat is de kracht van deze traditie’

NIJMEGEN - Of het nu een zwoele zomeravond is of een stormachtige, winterse namiddag, elke dag is er een Sunset March in Nijmegen. Het ritueel bestaat zeven jaar en is al tot immaterieel Nederlands erfgoed bestempeld. Bedenker Tim Ruijling zwaait af en draagt het stokje over aan Peter Grotens.

15 maart