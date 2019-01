Nijmeegse Mondial College was toevallig doelwit van nep-dreiging schoolshooting

De politie was gisteravond na de eerste melding een onderzoek gestart. ,,Wegens terroristische dreiging”, zo laat een politiewoordvoerster weten. Afgelopen nacht werd de 20-jarige Beverwijker door de politie aangehouden. Hij zit nog steeds vast. Het filmpje, waarbij een jongen een Russisch volautomatisch geweer doorlaadt, werd via Facebook en Instagram veelvuldig gedeeld onder scholieren en heeft voor veel onrust gezorgd.

‘Geen serieuze dreiging'

Volgens de politie is er geen sprake geweest van een serieuze dreiging. Het zou vermoedelijk gaan om een oud filmpje, zo is gisteren later op de avond ook op internet gemeld. Het Instagram-account waarop de video was geplaatst, werd kort voor middernacht verwijderd. Ervoor in de plaats kwam een foto waarop werd aangegeven dat het om een oude video gaat die nep is. ,,Jullie hebben geen stres en mijn excuses dat t zo uitgelopen is’’, staat erbij.