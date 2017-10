Nijmeegse nachtwinkel moet dicht om illegale drankverkoop

Politie rijdt auto klem na 'agressief rijgedrag' in Nijmegen

7:58 NIJMEGEN - De politie heeft zondagavond een auto klem moeten rijden op stadsbrug De Oversteek in Nijmegen. Dit nadat de bestuurder op de Bloemerstraat in de stad meerdere fietsen had geraakt en was weggereden, volgens de politie mogelijk in verwarde toestand.