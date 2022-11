Nijmeegse ondernemer Az moest als kind uit Iran vluchten: ‘Als je hoop verliest, kan je niet strijden’

teruglezen | Met video Opluchting en vreugde voor de grote schermen in kroegen en op terrassen bij eerste wedstrijd Oranje

Even lijkt het of café Bloopers in Arnhem door een aardbeving getroffen is. De chaotische situatie wordt gelukkig veroorzaakt door veel beter nieuws. Nederland scoort bijna in de laatste minuut en daarna nog een keer vlak voordat de eerste wedstrijd van Oranje op het WK in Qatar wordt afgefloten. 0-2 tegen Senegal.

21 november