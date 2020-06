Nijmeegse ondernemers boos vanwege frietkraam recht voor het terras: ‘Wie bedenkt dit?’

‘Betere locatie denkbaar’

Zijn buurman Arjen Gesterkamp van café Camelot is iets minder emotioneel. Maar ook hij is niet blij met de mobiele snackbar. ,,Ik gun iedereen zijn handel maar er is toch wel een betere locatie te bedenken dan recht voor een rij terrassen?” De cafébazen benadrukken dat ze de gemeente Nijmegen dankbaar zijn voor de vergroting van terrasruimte. Toch gaan de ondernemers van de Grote Markt samen hun beklag doen bij de gemeente.

Ook Nijmeegse onderneming

Patatbakker Ronald Willemsen heeft alle recht om daar te staan, vindt hij. ,,De gemeente Nijmegen verpacht standplaatsen. Ik heb me ingeschreven en een vergunning gekregen voor vijf jaar, ik mag hier op dinsdag en woensdag friet verkopen. Dit is toch geen concurrentie voor de horeca? Wij zijn ook een Nijmeegse onderneming, onze familie heeft vroeger jarenlang in de Blauwe Steen gezeten.”



Van den Berg is vooral kwaad op de gemeente Nijmegen. ,,Dit is geen goede plek voor een frietkraam. Voor de horeca is het nu al zwaar genoeg. Ieder kopje koffie en ieder glaasje cola telt nu we drie maanden geen inkomsten hebben gehad. Dat hebben we nog lang niet terugverdiend.”