Nijmeegse oppositie: ‘Bezuinig op nieuwjaarsreceptie en seizoenskaarten NEC’

Update/video Vrouw gewond door zware mishande­ling in woning Nijmeegse wijk Hatert

22:16 NIJMEGEN - Een vrouw is woensdagavond gewond geraakt door een zware mishandeling in een woning aan de Loevesteinstraat in de Nijmeegse wijk Hatert. Het gaat om een mishandeling in de relationele sfeer, zo laat officier van dienst Diego Hendriks weten.