Nijmeegse organisatie Swim to Fight Cancer bemachtigt handschoenen Rico Verhoeven

Deze man ontsnapte in 2013 als tbs'er tijdens zijn verlof: 'even niet doodonge­luk­kig in de Pompekli­niek'

6 september NIJMEGEN - Als een tbs'er ontsnapt, is Nederland in rep en roer. Jordy Hansma (31) nam in 2013 als tbs'er de benen en legde destijds aan de Gelderlander uit waarom. ,,Het enige wat ik wilde was even bij iemand zijn en me niet ongelukkig voelen.’’