Nijmeegse perfectionist draaide gas open om agenten te verjagen

Gemeente­raad wil weten waarom het 'mis' ging met Rigter­groep-von­nis

7:38 NIJMEGEN - De Nijmeegse gemeenteraad wil van wethouder Bert Frings (Zorg) uitleg over hoe het kan dat een rechtszaak tegen de Rigtergroep is uitgemond in een voor de gemeente ongunstige (tussen)uitspraak. Dit, terwijl er vooraf geen spoor van twijfel was dat de Rigtergroep schuld zou moeten bekennen.