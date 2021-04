Nijmeegse pilot met testbewijzen zorgt niét voor snellere en grootschalige heropening van stad

Politie ontdekt hennep­teelt in drie woningen in dezelfde straat na anonieme tip

7:02 NIJMEGEN - In drie rijtjeshuizen aan de Zwanenveld 33e straat in Nijmegen is een hennepkwekerij ontdekt. De politie is de woningen op 23 maart na een anonieme tip binnengevallen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.