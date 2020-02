Nijmeegse pizzabezorgers vanaf nu met bodycam de straat op

NEC knokt op ‘slagveld’ voor een punt tegen NAC

28 februari NIJMEGEN – Terwijl stadionmanager Theo van Benthum hoofdschuddend de omgeploegde grasmat in het Goffertstadion bekeek, maakte NEC vrijdagavond na de 1-1 tegen NAC Breda een bescheiden ereronde. De Nijmeegse eerstedivisionist was er in de eerste helft niet aan te pas gekomen tegen de Brabanders, maar verdiende het punt op basis van de werklust in de tweede helft.