Nijmeegse pizzakoeriers krijgen bodycam tegen straatroof

Nijmege­naar (27) sprong tussen vechtende treinpassa­giers: ‘Dat je om zoiets ruzie maakt, onbegrijpe­lijk’

13:17 NIJMEGEN/ OSS - Een 27-jarige Nijmegenaar is dinsdagochtend tussenbeide gekomen bij een vechtpartij in de trein van Nijmegen naar Roosendaal. Twee passagiers vlogen elkaar in de haren omdat ze beiden hun arm op de stoelleuning wilden leggen.