Nijmeegse politicoloog over aantrekkingskracht Poetin op rechts-populisme: ‘Zit ’m vooral in de anti-autoritaire houding’

Terwijl zo’n beetje de hele wereld de inval van Rusland in Oekraïne sterk veroordeelt, klinkt er vanuit rechts-populistische hoek een ander geluid. Waarom toch dat gedweep met de Russische president Vladimir Poetin?



Het antwoord moet deels in het verleden worden gezocht, zegt Andrej Zaslove. De universitair hoofddocent politicologie aan de Nijmeegse Radboud Universiteit deed veel onderzoek naar de aanwezigheid van rechts-populisme in Europa. En wat opvalt: telkens komt één belangrijke kernwaarde terug. ,,En dat is, simpel gezegd, eigen land eerst. Vaak is globalisme - het idee van een grote wereldorde - het schrikbeeld.”



De Verenigde Staten is, in ieder geval sinds de jaren negentig, voor veel rechts-populisten de belichaming van dat globalisme, zo constateert Zaslove. ,,Ondertussen is er vanuit Rusland, onder leiding van Poetin, geld overgemaakt naar verschillende (extreem-)rechtse bewegingen in Europa. Zo koop je in feite steun. Overigens is er géén bewijs dat zoiets ook bij Forum voor Democratie of de PVV is gebeurd.”