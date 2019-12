Nijmeegse politie schenkt gestolen merkkleding en schoenen aan goed doel

De Zutphenaren van tussen de 19 en 24 jaar waren in het bezit van tassen vol dure merkkleding en schoenen. De herkomst daarvan konden zij niet verklaren. Het drietal is aangehouden voor heling en woensdag op het politiebureau verhoord door recherche.



Mooie kerstgedachte

‘Een mooie kerstgedachte’, schrijft de Politie Nijmegen op Facebook over het besluit om de spullen aan het goede doel te schenken. De eigenaar van de spullen bleef na onderzoek van de politie nog onbekend. De agenten vonden het zonde dat de kleren en schoenen in de prullenbak zouden belanden.



,,In overleg met de officier van Justitie besloten we de goederen aan een goed doel of instantie te geven. Naar welk goed doel de spullen gaan, is nog niet bekend. Het krijgt in elk geval een goede bestemming”, laat een van de betrokken agenten weten.