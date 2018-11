Met een intensievere aanpak gericht op preventie, hopen Bruls, politie en welzijnsorganisaties deze winter een nieuwe golf van straatroven en overvallen te voorkomen. Overvallen vinden vooral plaats in de donkere maanden. Ook vorig jaar was het veelvuldig raak.

Met name maaltijdbezorgers, eenpersoons-afhaalrestaurants en cafetaria’s zijn bekende doelwitten. Daarom krijgen ook deze ondernemers binnenkort bezoek van de politie. ,,We gaan adviseren hoe ze kunnen voorkomen dat ze het slachtoffer worden”, aldus de woordvoerder van Bruls. ,,Bijvoorbeeld: sta nooit alleen in de winkel en stort vaker tussentijds de kassa-opbrengst af. Vaak weten ondernemers dat allang, maar wordt het in drukte van alledag vergeten.”

Data-analyses

Een ander steeds belangrijker wapen dat dit jaar moet helpen een overvallengolf te voorkomen: data-analyses waarmee de risicogebieden letterlijk in kaart worden gebracht. De Nijmeegse politie pioniert daar al een tijdje mee. Data kunnen helpen te voorspellen waar overvallen of straatroven (en inbraken en autokraken) plaatsvinden. Verder zal Burgernet nog vaker worden ingezet. ,,Niet alleen kort na de overval, maar ook een dag later gaan we mensen vragen of ze iets hebben gezien of gehoord.”