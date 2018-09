Nijmeegse politie waarschuwt vrouwen voor straatrovers

Oud-raads­lid 'Spitsver­bod op Griftdijk is onduide­lijk'

8:19 NIJMEGEN - Het spitsverbod op de Griftdijk, om sluipverkeer te voorkomen, leidt mogelijk in de toekomst tot veel bekeuringen bij nietsvermoedende voorbijgangers. Die vrees uit wijkbewoner en oud-PvdA-raadslid Marc van Nijnatten. Hij vindt dat de bebording over het spitsverbod onduidelijk is, zeker omdat het een maatregel is die in Nederland nauwelijks voorkomt.