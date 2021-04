Nijmeegse politiek in gezamenlijk statement: ‘Zet Jacob (13) niet het land uit naar Armenië’

Jacob en zijn moeder vluchtten in 2015 uit Syrië en vonden na verscheidene omwegen onderdak in het tentenkamp van Heumensoord. Sindsdien zijn ze verknocht geraakt aan Nijmegen. Toch dreigt nu uitzetting naar Armenië. Reden: verre familie van Jacob en Tina woont in het Oost-Europese land.