Nijmeegse politiek: ‘Ton Hendriks, doe iets aan de puinbak op Plein 1944’

Artsen Radboudumc aange­klaagd na dood 51-jarige patiënt: ‘We zijn aan het lijntje gehouden’

29 januari NIJMEGEN – Vier artsen uit het Radboudumc in Nijmegen zijn aangeklaagd door de partner van een in 2018 overleden patiënt, die onder behandeling was voor urinewegkanker. Ze heeft het idee dat haar man is gebruikt ‘als experiment’, dat ze aan het lijntje zijn gehouden en dat hen valse hoop is gegeven. Hij was nog maar 51 jaar.