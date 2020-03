Nijmeegse politiek wil ‘zo snel mogelijk’ Griekse kindvluchtelingen opvangen

Vrijdaginterview Marjolein Visser schreef Restmens: ‘Wat blijft er van je over als de schone schijn wegvalt’

12:31 Jong en veelbelovend. Zo wordt ze getypeerd in de literaire wereld. In haar debuutroman 'Restmens' schrijft Marjolein Visser (30) over mensen die het leven niet gunstig gezind is. ,,Wat blijft er van je over, als de schone schijn wegvalt?"