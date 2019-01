Nijmeegse rabbijn durfde half jaar nauwelijks huis uit te komen

video Jonge fitnessgoe­roe Merijn (23) helpt iedereen aan een droomli­chaam

9:00 NIJMEGEN - Hij was verslaafd aan gamen, lette niet op zijn eten en was fan van fastfood. Maar dat was vroeger. Nu is de Nijmeegse spierbundel Merijn Schoeber (23) dé fitnessvlogger van Nederland en helpt hij zoveel mogelijk mensen aan een droomlichaam. ,,Iedereen kan spieren opbouwen en vet verliezen. Ga ervoor, geef niet op en zie wat voor resultaat het geeft.’’