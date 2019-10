Nijmeegse rapper maakt titeltrack van dé nieuwe Nederlandse romcom F*ck de Liefde

Albert Majoor schilderde gezichten zonder emotie van kinderen in weeshuis Neerbosch

2 oktober NIJMEGEN - Hij legde zijn herinneringen aan het weeshuis in Neerbosch vast in schilderijen. Dat werk van Albert Majoor verschijnt nu in boekvorm. Albert Majoor moest iets kwijt, maar hij wilde ons zelf laten nadenken over wat dan precies. Hij zette niet eens zijn naam onder de vijftig schilderijen die hij maakte over zijn jeugd in de Weesinrichting Neerbosch in Nijmegen.