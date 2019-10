Nijmeegse rapper Nigel Sean begint opnieuw na hits en een depressie

Het titelnummer maken van een Nederlandse film met een sterrencast, hoe is dat?

,,Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. F*ck de liefde zit namelijk vol Bekende Nederlanders, waardoor actrices als Yolanthe Cabau, Nicolette van Dam en Victoria Koblenko gewoon in de videoclip van mijn nummer zitten.



,,Ik begreep van de producer dat ze van alle nummers die er gemaakt waren, die van mij het beste vonden. Terwijl er ook inzendingen waren van bekende muzikanten. Dat is een mooi compliment.



,,Tijdens de officiële première van de film kon ik me niet inhouden: ik moest even dansen in de zaal toen mijn nummer op kwam. Mensen om mij heen keken me raar aan. Maar kom op, ik ben de jongen van de titeltrack.’’