Nijmeegse ROC-docent ‘Meneer Meegens’ is leraar van het jaar

WIDM 2019 Dit is waarom Sinan Can de Mol is: het boeit 'm niks

15:06 In deze rubriek leggen wij iedere week uit waarom Sinan Can dé Mol is van Wie is de Mol (WIDM) 2019. De geboren Nijmegenaar (41) is bekend van zijn docu’s waarvoor hij zich staande weet te houden in conflictgebieden in het Midden-Oosten. Colombia? Peanuts. Maar na dit seizoen van WIDM, waarin hij kandidaat is, kan hij dus écht niet meer over straat. Deze week: het boeit 'm niets.