Nijmeegse Romy (22) kan eindelijk accepteren dat ze blind wordt en ziet nu weer lichtpuntjes in het leven

Lezers helpen lezers Henk Janssen (87) wil graag zijn oorlogsver­haal delen: ‘Het is alsof ik nu pas de oorlog verwerk’

12 juni Via een oproep in de rubriek Lezers helpen lezers in deze krant kwam Henk Janssen uit Malden in contact met stadgids Ed Nieuwenhuis, die verhalen vastlegt van mensen die geboren en getogen zijn in het Hezelstraatkwartier in Nijmegen. Janssen woonde daar tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij wilde graag zijn verhaal vertellen.