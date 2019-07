Nijmeegse Rudy is de eerste trucker in Nederland die zonder spiegels rijdt (en zonder handen aan het stuur)

De eerste compleet spiegelloze vrachtwagen rijdt op de Nederlandse wegen. Of eigenlijk: de Europese wegen. Want de wagen van Mercedesdealer Wensink wordt door Vos Transport uit Deventer ingezet.



En Vos rijdt door heel Europa. Het is de eerste legale vrachtwagen zonder spiegels op de weg. Na twee weken testen, gaat Vos met veertig wagens de weg op.



Rudy van den Ing (63) rijdt een kilometer of 3000 in de week. Meestal richting Zuid-Duitsland. Die binnenlandse vrachtjes: hij probeerde het in zijn jonge jaren. Maar hij is meer van de internationale ritten. Vanavond wil hij in het Duitse Heidelberg zijn.



Morgenochtend om zeven uur stipt moet hij aan de poorten van het distributiecentrum van Action staan. Dus dit ritje Deventer-Lochem: ach, dat is eigenlijk een peulenschil.