Nijmeegse Sadyah zet vegan tattoos om Oekraïense dieren te helpen: ‘Zij mogen in deze crisis niet vergeten worden’

Donders Wonders ‘Visual Reorienta­ti­on Illusion’: Wanneer de wereld hetzelfde eruitziet, maar anders aanvoelt

Heb jij soms het gevoel dat je hele wereld plotseling met 90° of 180° draait? Of dat een bekende omgeving opeens vreemd aanvoelt? Dan kan het zijn dat je een oriëntatiedraai, in Engels een visual reorientation illusion, ervaart. Dit curieuze fenomeen gaan we bij het Donders Instituut onderzoeken.

23 maart