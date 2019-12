Nijmeegse schilder en kunstboegbeeld Rob Terwindt overleden

NIJMEGEN - Kunstenaar Rob Terwindt (79) is afgelopen weekeinde overleden aan een hartstilstand. Zijn gezondheid was al jaren broos. Terwindt geldt als één van de boegbeelden van de generatie Nijmeegse kunstenaars uit de tweede helft van de vorige eeuw.

De schilder Terwindt was lange tijd één van de centrale figuren in de Nijmeegse kunstscene. Hij maakte naam met zijn expressieve schilderijen, die nog steeds op veel plekken in stad en regio te bewonderen zijn. Het waren onder meer vrouwenfiguren en strandscènes die hij niet alleen maakte in zijn Nijmeegse ateliers maar ook in zijn vakantiehuis in de Ardèche.

In 1999 ontving hij de Karel de Grote Prijs, de belangrijkste culturele onderscheiding van de stad Nijmegen. In 2006 werd hij ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Verzamelen bij de City Bar

Ook liet hij zich regelmatig horen bij cultuurdebatten in de stad, in kunstcommissies en adviesorganen en als docent. Hij was daarmee de stem van een generatie kunstenaars in Nijmegen. De kunstenaars rond Terwindt verzamelden zich samen met journalisten van de Gelderlander en andere openbare figuren in de City Bar aan de Houtstraat, waar hij regelmatig het hoogste woord voerde. Hij maakte er zelfs een iconisch schilderij van met de bekendste figuren uit de scene er op.

De laatste jaren waren dan ook heel zwaar voor hem, omdat hij vanwege keel- en slokdarmkanker zijn stem was kwijtgeraakt. Hij woonde inmiddels in Berg en Dal, in een huis met ruim atelier, maar aan werken kwam hij niet meer toe. Na enkele zware operaties was de energie snel op. Hij leunde zwaar op zijn echtgenote Mies, met wie hij bijna zestig jaar samen was.

Uitvaart is vrijdag in Stevenskerk

Vergeten was hij niet. In 2017 was er nog een overzichtstentoonstelling te zien in Kunstmagazijn en daarbij verscheen een vriendenboek. Vorig jaar maakte een werk van hem deel uit van de veelbezochte expositie ‘99+1’ in Museum Het Valkhof, een dwarsdoorsnede van de hedendaagse kunst in Nijmegen.