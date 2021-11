Nijmeegse scholen vrezen betrokkenheid van leerlingen bij mogelijke rellen: ‘Oproepen gedeeld op sociale media’

NIJMEGEN - Een aantal middelbare scholen in Nijmegen vreest dat leerlingen aankomende zondag de straat op gaan om te rellen. Op die dag is door Nederland in Verzet een groot protest aangekondigd in Nijmegen tegen de coronamaatregelen.

Het is nog maar zeer de vraag of het protest überhaupt mag doorgaan. Naar alle waarschijnlijkheid beslist de Nijmeegse burgemeester Bruls daar vandaag over.



De afgelopen weken liepen demonstraties in andere steden behoorlijk uit de hand, vaak ook door betrokkenheid van hooligans en jongeren die uit zijn op confrontaties met de politie.

Ook nu zijn er aanwijzingen dat veel jongeren de straat op gaan, zo is te lezen in een brief die is verstuurd aan ouders en verzorgers door onder meer NSG Groenewoud, Stedelijk Gym en SSgN.



‘Op sociale media zijn meerdere oproepen geplaatst en gedeeld. We maken ons zorgen over de mogelijke betrokkenheid van leerlingen bij deze rellen en over de eventuele consequenties, zowel op korte als op lange termijn, die dit voor ze gaat hebben’.

Ordedienst

Nederland in Verzet wil op de Grote Markt demonstreren: midden in het centrum van Nijmegen. De organisatie laat weten hoe dan ook te komen, ook als Bruls geen vergunning verleent. Om ongeregeldheden te voorkomen, zegt Nederland in Verzet een eigen ordedienst mee te nemen. De organisatie verwacht dat zo’n 3000 demonstranten naar Nijmegen komen.

De scholen roepen ouders op ‘alert te zijn en het gesprek met zoon of dochter aan te gaan’. Mochten er concrete aanwijzingen zijn dat leerlingen van plan zijn om zondag deel te nemen aan mogelijke rellen, dan zal er melding van worden gemaakt, zo is te lezen in de brief.

Volledig scherm De brief die NSG verstuurde aan ouders en verzorgers. © DG