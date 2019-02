Nijmeegse scholen willen geen wekelijkse klimaatmars

Over het algemeen luidt het bericht van de schoolbesturen: demonstreren mag, maar met toestemming van ouders. Maar iedere week is te gortig. En komen leerlingen boven het maximale aantal uren verzuim uit, dan wordt er melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar. Leerlingen mogen niet meer dan 16 uur per vier weken afwezig zijn van school.



Veel scholen melden dat zij het klimaatprobleem liever binnenshuis behandelen. Zo noemen ze debatten, het uitnodigen van sprekers, kledingruil en het vormen van klimaatclubjes met leerlingen. Bij het Canisius College denken ze na over een afvaardiging van een paar klimaatmarcheerders per keer. ,,Maar niet zo'n 170, zoals vorige week bij de klimaatdemonstratie in Den Haag het geval was”, zegt rector Joan Janssens.



Ronald van Bruggen, rector van het Gymnasium, is ‘niet zo gelukkig met het plan om iedere week te demonstreren’, ,,want we hebben er veel minder zicht op. We weten niet of onze leerlingen mee gaan lopen, of dat ze gewoon de stad in gaan.” Al denkt hij ook dat de demonstraties niet meer zo massaal gaan worden.