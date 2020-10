Nijmeegse schrijfster Annemarie Haverkamp wint Anton Wachterprijs: ‘Ongelofelijk om tussen deze namen te staan’

De Anton Wachterprijs is genoemd naar een personage van schrijver Simon Vestdijk. Anton speelt de hoofdrol in een cyclus van acht romans die Vestdijk schreef tussen 1934 en 1960. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een beeldje van Anton Wachter.



,,Ongelofelijk om tussen deze namen te mogen staan. Een grote eer”, jubelt Haverkamp in een eerste reactie. ,,Van veel van die schrijvers heb ik de boeken gelezen. Het is een erkenning om daar tussen te mogen staan.”



Haverkamp begon haar carrière bij Dagblad De Gelderlander. Ze brak bij het publiek door met haar columns over haar zwaar gehandicapte zoon Job. Deze column verschijnt nog elke week in de krant. Ook in haar debuutroman De Achtste Dag speelt een gehandicapte zoon een belangrijke rol. Weduwnaar Egbert is terminaal ziek, maar heeft de zorg over zijn volledig van hem afhankelijke zoon Adam. Hoe moet het met Adam?



De jury van de Anton Wachterprijs stelt dat het een vakkundig geschreven boek is. ,,Een onmogelijk zwaar thema, maar beheerst en met groot vakmanschap geschilderd. Tederheid en harde werkelijkheid gaan hand in hand.”