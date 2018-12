Nijmeegse schutter wilde einde aan bedreigingen maken: ‘Ons gezin werd maanden geterroriseerd’

ARNHEM/NIJMEGEN – Tegen een 21-jarige Nijmegenaar die in april een 19-jarige wijkgenoot uit Lindenholt op een parkeerplaats in Leuvensbroek in zijn arm schoot , is dinsdag twee jaar jeugddetentie waarvan een half jaar voorwaardelijk geëist.

De officier van justitie vindt dat sprake is van poging tot doodslag. Het letsel viel weliswaar mee, maar het had heel anders kunnen aflopen. ,,Hij had wel dood kunnen zijn.” De advocaat stelde dat slechts sprake was van bedreiging. Hij vroeg vrijspraak.

Onenigheid

Er was al langere tijd onenigheid tussen de jongens en hun families. Volgens de advocaat was het begonnen toen de negentienjarige de scooter van de verdachte had gestolen en de moeder van de verdachte camerabeelden daarvan op Facebook had gezet. Vervolgens zou de negentienjarige zijn begonnen de verdachte en zijn familie te bedreigen.

Die dag troffen de jongens elkaar bij een supermarkt. Het kwam tot een handgemeen. De verdachte vertelde de rechtbank dat hij zich zo vernederd voelde door klappen die hij kreeg dat hij naar huis ging, een vuurwapen pakte, bij zijn broertje achterop de scooter stapte en terugreed. Hij zag het latere slachtoffer op de parkeerplaats waar hij met zijn broer en diens vriendin uit een auto stapte.

Waarschuwingsschot

Hij pakte het vuurwapen, laadde door, maar toen het slachtoffer desondanks op hem afkwam, loste hij een waarschuwingsschot. Vervolgens ging hij ervandoor. Hij beaamde dat het een stomme zet was geweest, maar hij zou uit angst hebben gehandeld. Zijn intentie was niet om letsel toe te brengen. Hij wilde alleen een einde maken aan bedreigingen. ,,Ons gezin werd al maandenlang geterroriseerd”, zei hij.

Het slachtoffer zegt juist dat hij wegdook toen hij het wapen zag. Volgens hem richtte de verdachte op zijn hoofd toen hij schoot.

Buitenproportioneel

De officier van justitie vindt dat de verdachte buitenproportioneel heeft gehandeld door een vuurwapen te halen en te schieten. Hij gaat ervan uit dat het wapen van de familie was. ,,Nu zie je wat er gebeurt als je een wapen in huis hebt”, zei hij in de richting van de ouders op de publieke tribune.

Hij vindt dat een verzoek om schadevergoeding van het slachtoffer van zesduizend euro moet worden toegewezen. Reclassering adviseerde het strafrecht voor adolescenten toe te passen voor de verdachte, die jong overkomt en verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard.