Nijmeegse scooterrijder die tegen lantaarnpaal knalde is overleden

Werk aan Waalbrug Nijmegen start nog lang niet

15:02 NIJMEGEN - Het onderzoek naar de zware metalen in de verf van de Waalbrug in Nijmegen gaat nog weken duren. Om die reden kan Rijkswaterstaat op dit moment nog niets zeggen over de start van de renovatie van de brug over de Waal, een van de belangrijkste toegangswegen van de stad.