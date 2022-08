Nijmeegse Stadsschouwburg krijgt nieuwe techniek: verbouwing kost 3,5 miljoen

Column Annemarie Haverkamp Ik heb bewezen dat ik kan doorleven zonder jou

Ik ben er nog. Ik heb mezelf niet in een ravijn gestort en ben geen alcoholist geworden. Ik zwerf niet op straat, na een bezoek aan de begraafplaats wandel ik netjes in een rechte lijn naar huis. De afgelopen negen maanden ben ik alweer drie keer naar de kapper geweest. Er hangen nieuwe jurkjes in de kast. ,,Je ziet er goed uit”, zeggen de mensen soms. Ik ben niet verslonsd.

26 augustus