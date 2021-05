Nijmeegse sterrenkok Emile van der Staak zette Michelin-inspecteur de zaak uit

Waar de twist over ging? ,,Het was al snel duidelijk dat deze gast een inspecteur was. In die tijd, drie jaar geleden, kon je bij mij per gang kiezen tussen een groentegerecht en vlees of vis. De man koos consequent geen groente. Toen ik hem na afloop vroeg waarom zei hij: ‘Daar heb ik geen zin in’. Dat viel verkeerd. Je bent een professioneel beoordelaar, je gaat naar een restaurant dat gespecialiseerd in planten en dan laat je dat staan! Ik wilde niet verder praten met die man.”



Duurzame gastronomie

Van der Staak dacht dat hij het voorgoed verprutst had bij Michelin. Maar dit jaar was het raak. Een ster voor zijn keuken en bovendien een groene ster, een nieuwe onderscheiding voor duurzame gastronomie.