Nijmeegse stikstofstrijder Johan Vollenbroek richt pijlen nu op Tata Steel: ‘Grootste vervuiler van Nederland’

Mobilisation for the Environment (MOB) begint een juridische strijd om Tata Steel in IJmuiden gesloten te krijgen. Als eerste zet heeft MOB het provinciebestuur van Noord-Holland verzocht om intrekking van de natuurvergunning van het grote staalbedrijf. ,,Tata Steel is de grootste vervuiler van Nederland. Het bedrijf heeft de grootste CO2-emissie van alle Nederlandse bedrijven”, schrijft MOB met verwijzing naar landelijke cijfers over de uitstoot van broeikasgassen.