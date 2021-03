Nijmeegse stoffeerzaak Wimbert stopt op het hoogtepunt: ‘In veertig jaar tijd heb ik geen dag zonder werk gezeten’

Nijmeegse horeca krijgt tot aan de winter ruimere terrassen: ‘In deze stad snappen ze het wel’

10 maart NIJMEGEN - Horeca in Nijmegen mag, net zoals vorig jaar, vanwege corona de terrassen verruimen. Ook is voor het eerst toegestaan om winterterrassen in Nijmegen op te tuigen: pas met oudjaar moeten de terrassen weer worden opgebroken.